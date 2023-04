Empoli-Inter 0-3, Lukaku devastante: doppietta e assist | Serie A News

L'Inter vince in casa dell'Empoli con una doppietta e un assist di Romelu Lukaku nel 'lunch match' della 31^ giornata della Serie A 2022-2023

L'Inter di Simone Inzaghi sbanca lo stadio 'Castellani' di Empoli con una doppietta di Romelu Lukaku ed un gol di Lautaro Martínez. Sale momentaneamente al quinto posto nella classifica di Serie A con 54 punti, davanti al Milan ed a -2 dalla Roma che, domani sera, sarà di scena a Bergamo nel match serale del 31° turno di campionato.

Empoli-Inter 0-3, super Lukaku in Toscana — Dopo un primo tempo francamente brutto, in cui è la squadra di Paolo Zanetti a farsi più pericolosa, l'Inter - scesa in campo senza numerosi titolari - ha tutto un altro piglio nella ripresa. I nerazzurri vanno subito in rete, al 48', con un diagonale di Lukaku che, di destro, trova l'angolino alla sinistra del portiere toscano Samuele Perisan: poca potenza, ma tanta precisione per il belga.

La squadra di Inzaghi domina nella ripresa: va vicino al gol anche con Hakan Çalhanoğlu e Stefan de Vrij, il cui colpo di testa finisce sulla traversa. È ancora Lukaku a chiudere il match al 76': stavolta, con il suo piede forte, il sinistro, il diagonale che batte Perisan sul palo più lontano è una staffilata potente ed imparabile. Il centravanti belga, in campo per tutto il match, si può dire ritrovato. La sua ultima rete su azione in Serie A risaliva a Lecce-Inter 1-2 del 13 agosto 2022.

Il belga non segnava su azione da agosto 2022 — Nel finale, infatti, all'88', sugli sviluppi di un contropiede nerazzurro, Lukaku offre anche a Lautaro, entrato in campo nella ripresa, la palla per il terzo gol dell'Inter, siglato dal 'Toro' argentino con un diagonale di pregevole fattura, ancora sul palo più lontano alla sinistra di Perisan. Empoli-Inter 0-3: la vittoria, in casa meneghina, mancava in campionato dallo scorso 5 marzo (Inter-Lecce 2-0); in trasferta, addirittura, da Cremonese-Inter 1-2 del 28 gennaio scorso! Milan, il nome per l'attacco del futuro >>>