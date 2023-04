Calciomercato Milan – Con la Champions assalto a Balogun: le cifre

Folarin Balogun è un concreto obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima stagione. Prendibile nel caso di arrivo al quarto posto

Folarin Balogun, classe 2001, centravanti inglese ma nato a New York, è un concreto obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima stagione. Lo ha riferito 'Tuttosport' oggi in edicola. Il Diavolo, alla ricerca di un bomber per l'annata 2023-2024, ha messo infatti nel mirino il giocatore di proprietà dell'Arsenal ma autore, finora, di 19 reti e 3 assist in 32 partite tra Ligue 1 e Coppa di Francia con lo Stade de Reims, formazione in cui milita con la formula del prestito.

Calciomercato Milan, Balogun primo obiettivo per l'attacco — L'Arsenal, ha sottolineato il quotidiano torinese, è deciso a monetizzare dalla cessione di Balogun, che dal prossimo 1° luglio tornerà ai 'Gunners' dopo la stagione in Francia per poi fare nuovamente i bagagli verso un'altra destinazione. Sull'attaccante, che in carriera ha anche indossato la maglia del Middlesbrough, ci sono diversi club (in Germania, per esempio, spinge molto il RB Lipsia), ma anche il Milan è attento su di lui e, anzi, viene dato in risalita nelle quotazioni.

I 'Gunners' lo valutano 35 milioni: con la Champions si può fare — Oggi, probabilmente, ha commentato 'Tuttosport', Balogun è il nome in cima alla lista degli obiettivi di calciomercato del Milan per l'attacco secondo i dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara. Sarà fondamentale, però, che il Diavolo si qualifichi per la prossima edizione della Champions League. Senza la partecipazione del Milan al massimo torneo continentale per club, infatti, diventerebbe difficile 'aggredire' la valutazione di 35 milioni di euro che i londinesi fanno del cartellino del giocatore.