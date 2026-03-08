Sul vedere il derby a 'San Siro': "È la prima volta che guardo un derby allo stadio da spettatore, non giocatore. Ma lo sento uguale. Oggi in camera pensavo al derby. Mi aspetto dal cuore che il Milan possa fare molto bene. Sono nervoso, partita strana. Ma spero che il Milan possa vincere e tifiamo".

Sui giocatori da cui si aspetta di più stasera: "Rafael Leao è sempre uno che può fare tanto, può cambiare la partita. Luka Modric ti dà l'esperienza. Questa partita è un po' particolare. Mi aspetto tanto da Leao, mi aspetto che faccia dei gol".

Su Massimiliano Allegri: "Penso che in questa partita farà lo stesso che ha fatto quella volta tanti anni fa. Sarà duro perché si deve vincere. Speriamo che possa uscire lo stesso risultato dell'altra volta. Forza Milan!".