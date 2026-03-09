Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, ha parlato a 'Inter TV' al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
"Ci dispiace. Abbiamo fatto un primo tempo sotto tono. Nella ripresa abbiamo alzato il ritmo e l'intensità abbiamo creato qualcosina ma non siamo stati in grado di pareggiare. Potevamo e dovevamo far meglio, avevamo bisogno di maggior lavoro da parte degli attaccanti, abbiamo provato anche a cambiare modulo e alzare la pressione, non è bastato e non dobbiamo dimenticare quanto di buono fatto, dobbiamo rimanere ed esser competitivi, bisogna reagire e vincere la prossima gara che è la più importante".
