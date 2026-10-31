Il derby di Milano: Milan e Inter si sono sfidate per la supremazia della città. Le interviste del post-partita
Derby Milan-Inter: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro' | Video
Milan-Inter, è finito il primo derby stagionale valido per la decima giornata del campionato di Serie A 2026/27. La sfida allo stadio "Meazza" in San Siro si è conclusa da pochi minuti. Dopo il triplice fischio dell'arbitro Guida spazio alle dichiarazioni dei protagonisti della stracittadina milanese: nel post-partita di "DAZN" ha parlato Ruben Amorim, allenatore rossonero.
Amorim dopo il derby Milan-Inter 3-1
"Sono contento di tante cose, abbiamo avuto un ottimo approccio, ma abbiamo anche sofferto sui calci piazzati. Nel secondo tempo abbiamo gestito bene la palla, Modric ci ha aiutato molto. E' stata una notte fantastica per i nostri tifosi. La prestazione è stata buona, ma non straordinaria".
Sul rientro di Gila, Moreira e Rabiot
"In questi due giorni mi sono reso conto che la squadra era arrabbiata per la prestazione offerta contro il Bologna. Poi dobbiamo essere onesti: Moreira, Gila e Rabiot alzano tremendamente il livello della squadra. I tifosi saranno felicissimi, ma io sto ancora pensando a cosa non è andato contro il Bologna".
Sul progetto
"L'ambiente era incredibile, non avevo mai provato una cosa del genere nella mia carriera. Sono contento per i ragazzi. I tifosi hanno guadagnato un po' di fiducia per questo progetto. Vincere questa partita era importante. Cambiare tutto in un giorno è difficile, ci vorrà tempo, ma siamo sulla strada giusta".
Sullo scudetto
Saremo una squadra molto forte, ma ci vorrà tempo. Come ha detto Cardinale, l'obiettivo è sempre vincere lo scudetto. Sarà difficile farlo alla prima stagione, ma a Milanello sappiamo che dobbiamo puntare a questo. Il paragone con Top Gun? E' un bel film, ma preferisco il secondo: nel primo muore il protagonista..."
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