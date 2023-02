Inter-Milan, Pioli: “Leao sarà importante a partita in corso” | News

Sul cambio di modulo: "I nostri numeri nelle precedenti partite ci davano in difficoltà sulle reti subite. Ciò non toglie che dobbiamo preparare soluzioni offensive".

Su Leao: "Ho scelto di giocare con due punte vicino. Credo che Giroud e Origi abbiano migliori caratteristiche, Leao sarà importante a gara in corso". Ecco come e dove vedere il derby Inter-Milan in tv o in diretta streaming >>>