Derby Inter-Milan, Lautaro: “Male l’approccio. Mi sento in ritardo”

"Sicuramente sì, non abbiamo approcciato bene la gara ne al primo ne al secondo tempo. Dobbiamo migliorare tantissimo, abbassare la testa e pedalare. Dobbiamo lavorare tanto per cercare di alzare il livello. Come capitano mi assumo la responsabilità della squadra, anche perché so che sono in ritardo rispetto all'anno scorso. Però sarò il primo ad arrivare ad Appiano per lavorare e aiutare la squadra".