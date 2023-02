Inter-Milan, Inzaghi: “Abbiamo stradominato. Lautaro è strepitoso” | News

Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' dopo il derby Inter-Milan, partita della 21^ giornata della Serie A 2022-2023

Simone Inzaghi, allenatore nerazzurro, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' al termine del derby Inter-Milan, partita della 21^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi allo stadio 'San Siro' di Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Su dove mette questa vittoria: "Non lo so. Ho fatto i complimenti alla squadra, sono stati concentrati e abbiamo stradominato. Vincere due derby in 20 giorni, uno ci ha permesso di vincere un trofeo. Sono molto soddisfatto, adesso guardiamo avanti con fiducia e cerchiamo di recuperare i giocatori, come Lukaku e Brozovic. Nonostante quello siamo andati avanti in Champions e vinto un trofeo. Dobbiamo guardare a noi, questa squadra martedì ha avuto un quarto di finale con l'Atalanta molto impegnativo fisicamente".

Su cosa ha pensato quando ha visto la formazione del Milan: "Sono sincero, se n'è parlato da qualche giorno che il Milan avrebbe cambiato. Mi sono concentrato su di noi, venivamo da un'ottima partita contro l'Atalanta. Ho ribadito i concetti. Vincere un derby in questo modo fa molto piacere".

Sulla fascia da capitano a Lautaro: "Lui dall'anno scorso sta giocando a livelli strepitosi. Un rendimento costante, nonostante non gli abbia concesso riposo. E' 12 mesi che gioca a livelli incredibili. Parlare solo di lui è riduttivo perché stasera abbiamo fatto una gara è stato un piacere vederli in campo, un dominio. L'unica pecca probabilmente è aver tenuto la gara in bilico, ma martedì abbiamo speso tanto".

Sull'aver speso troppo a livello fisico in coppa: "Chiaramente potevamo essere più precisi nell'ultimo passaggio. Ho poco da dire ai ragazzi, ho fatto i complimenti. Abbiamo fatto un'ottima partita su tutti i punti di vista".

Sul percorso: "Abbiamo commesso qualche errore nel nostro cammino. Abbiamo avuto assenze pesantissime. Lukaku e Brozovic non si possono regalare per quattro mesi, però in questi mesi abbiamo passato un girone di Champions con Barcellona e Bayern e abbiamo una semifinale di Coppa Italia e vinto una Supercoppa. Potevamo avere qualche punto in più, non dobbiamo guardare né avanti né indietro. Sappiamo che giocheremo tantissimo perché abbiamo il dovere di andare avanti in tutte le competizioni".

Se guarda avanti: "Noi dobbiamo guardare noi stessi. E' normale che uno guarda avanti, ma allo stesso tempo dobbiamo essere focalizzati su quello che stiamo facendo. Dopo la sconfitta con la Roma, a ottobre, eravamo noni. Da lì abbiamo vinto 10 partite su 13, possiamo ancora migliorarci e lo faremo da qui alla fine".