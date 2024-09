Fonseca manda nel panico prima del derby. “Dobbiamo fare un gol in più”

Tempo del primo derby della stagione: domani Inter e Milan si sfidano per la gara valida per 5^ giornata del campionato della Serie A 2024-25. Una partita fondamentale per la stagione rossonera. Paulo Fonseca, in occasione della conferenza stampa alla vigilia della sfida, ha parlato di tanti temi molto interessanti. Stefano Bressi, nostro inviato a Milanello, ha parlato delle parole del portoghese nel video sul canale YouTube di PianetaMilan.