Domani sera, alle ore 20:45, si disputerà a 'San Siro' il derby Inter-Milan, partita valida per la 5^ giornata della Serie A 2024-2025. I quotidiani sportivi oggi in edicola, dunque, non potevano esimersi dal trattare - in maniera approfondita - la stracittadina meneghina. Anche perché le due squadre vi arrivano in un momento psicologico totalmente differente. Vediamo insieme, dunque, le notizie sul tema più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.