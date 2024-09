Quotidiani sportivi, le prime pagine: Juve-Napoli, la partita di Conte

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Juventus-Napoli , partita della 5^ giornata della Serie A 2024-2025 in programma oggi pomeriggio, alle ore 18:00 , all'Allianz Stadium. L'allenatore bianconero, Thiago Motta , al primo test da Scudetto contro la squadra di Antonio Conte , un vero simbolo del passato juventino tra campo e panchina. Si preannunciano scintille, poi, per la sfida a distanza tra Kenan Yıldız e Khvicha Kvaratskhelia .

In alto, sotto la testata, la 'rosea' celebra il Torino di Paolo Vanoli che, almeno per una notte, è capolista solitario del massimo campionato. I granata, infatti, passano 2-3 sul campo dell'Hellas Verona mandando in gol tutti gli attaccanti: prima Antonio Sanabria, poi Duván Zapata e, infine, Che Adams. Gli scaligeri, in dieci uomini, si arrendono agli ospiti, che hanno iniziato la stagione come meglio non avrebbero potuto.