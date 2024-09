Sul Milan che non vinceva da due anni il derby: "Era importante. Sapevamo che sono una grande squadra, abbiamo visto cosa hanno fatto contro il Manchester City. Dovevamo solo fare il nostro gioco, abbiamo giocato benissimo. Abbiamo creato le nostre occasioni, abbiamo giocato meglio. Per fortuna abbiamo segnato un gol alla fine per legittimare la nostra prestazione”. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Un attaccante italiano a gennaio? La situazione >>>