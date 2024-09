CALCIOMERCATO MILAN

Ieri sera, a 'San Siro', il Milan è tornato a vincere un derby contro l'Inter dopo due anni e può guardare al futuro - insieme al suo allenatore Paulo Fonseca - con più ottimismo e fiducia, anche per ciò che riguarda le scelte in sede di calciomercato. I dirigenti rossoneri Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, con la supervisione del Senior Advisor della proprietà, Zlatan Ibrahimović, sono infatti già operativi per la prossima finestra invernale dei trasferimenti.