Crisi Juventus, il club rinvierà i pagamenti degli stipendi dei giocatori

Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus avrebbe preso la decisione di pagare i proprio giocatori in un secondo momento

La Juventus è in crisi. Non solo in termini di risultati sui campi da gioco, ma anche in termini economici. Infatti, stando a quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', proprio come un anno fa, il club bianconero avrebbe intenzione di far slittare i pagamenti degli stipendi dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno in un secondo momento, chiedendo uno sforzo ai propri giocatori. Inoltre è nelle intenzioni della società quella di cedere qualche elemento della rosa, con l'obiettivo di generare delle plusvalenze pari a cento milioni di euro. Il futuro di Cristiano Ronaldo è lontano dalla Juventus? Ad oggi non c'è una risposta a questa domanda, si sa solo che la pandemia sta continuando a colpire il mondo del calcio e dello sport in generale. Intanto l'agente di Ilicic sta parlando con il Milan: il punto sulla trattativa.