Calciomercato Milan – Di Marzio: ‘L’agente di Ilicic sta parlando con il Milan’

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Secondo Gianluca Di Marzio, Josip Ilicic gradirebbe un trasferimento al Milan

Josip Ilicic interessa al Milan. E' questa la voce di calciomercato che circola negli ultimi giorni, con lo sloveno che non sta vivendo un grande momento con l'Atalanta. I continui battibecchi con l'allenatore dei bergamaschi Gasperini hanno generato un po' di malumore nell'ambiente nerazzurro, dunque l'ex Palermo starebbe prendendo in considerazione l'idea di trasferirsi altrove. In merito a questa faccenda, è voluto intervenire il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio direttamente ai microfoni di Sky Sport. "Ilicic non sta passando un grande momento con Gasperini e il giocatore gradirebbe andare in un grande club. L'agente sta parlando con il Milan che vuole capire le condizioni d'uscita del giocatore e quanto viene valutato dall'Atalanta". Nella gara di oggi contro l'Udinese, il fantasista orobico ha giocato tutto il secondo tempo dopo essere entrato al posto dell'infortunato Muriel.