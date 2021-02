Crisi Inter, staccati i diritti tv della Serie A a Suning in Cina

Inter, la Serie A stacca i diritti televisivi a Suning in Cina

Continua il momento difficile dell’Inter. La squadra di Conte ha vinto 0-2 contro la Fiorentina, ma la proprietà deve far fronte a diversi problemi economici, che ormai sono noti da diverse settimane.

A tal proposto, secondo quanto scritto da calciomercato.com, Fiorentina-Inter non è stata trasmessa da PPTV, la televisione di proprietà di Suning in Cina. Il motivo? Gravi ritardi nei pagamenti verso IMG, cioè la società che commercializza i diritti della Serie A nel mondo.

Questo episodio è un altro campanello d'allarme per l'Inter, con la proprietà che non riesce ad uscire da questa difficile situazione. Le notizie non sono rassicuranti, anche se Marotta, prima della partita contro la Fiorentina, ha provato a spostare l'attenzione sul campo.