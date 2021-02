Ibrahimovic-Lukaku, lo svedese ascoltato dalla Procura federale. Le ultime

Milan, Ibrahimovic-Lukaku, lo svedese ascoltato dalla Procura

Novità importanti su Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto viene riportato da Sky Sport, l’attaccante è stato ascoltato questa mattina a Casa Milan dalla Procura federale. Il motivo, ovviamente, è la lite con Romelu Lukaku, centravanti dell’Inter, nel derby con la Coppa Italia.

Dopo l'arbitro Valeri, dunque, è stato ascoltato anche Ibrahimovic. Ora toccherà al centravanti belga, che verrà sentito nelle prossime ore. Dopo l'udienza Zlatan si è recato a Milanello per allenarsi con la squadra in vista della partita di domani contro il Crotone. Presente anche Fabio Capello, ex tecnico rossonero.