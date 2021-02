Calciomercato Milan – Due talenti della Bundesliga nel mirino | News

Due talenti nel mirino: le novità sul calciomercato del Milan

Il calciomercato è terminato, ma il Milan è sempre molto attivo. Paolo Maldini e Frederic Massara pensano chiaramente alla seconda parte di stagione, ma naturalmente si valutano anche possibili innesti per rafforzare ulteriormente la squadra.

In caso di qualificazione alla prossima Champions League, infatti, il Milan per forza di cose dovrà effettuare qualche acquisto, visto che inevitabilmente il livello di difficoltà si alzerà. Inoltre il Diavolo in Champions non può mai permettersi di sfigurare, vista la sua grande storia.

A tal proposito, secondo quanto viene riportato dai colleghi tedeschi, il club rossonero avrebbe messo nel mirino Marcus Thuram del Borussia M’Gladbach. Il figlio di Lilian, ex giocatore della Juventus, era già stato accostato al Milan in passato, quindi evidentemente si sono avute conferme sull’interesse dei rossoneri per il giocatore. La clausola rescissoria è di 30 milioni di euro. Una cifra importante, ma non impossibile, soprattutto nel caso in cui arrivassero gli introiti derivanti dalla partecipazione in Champions. Thuram può giocare in tutti i ruoli dell’attacco, anche è prevalentemente un’ala sinistra.

Attenzione però anche ad un altro nome. Ci riferiamo a Florian Neuhaus, centrocampista sempre del Borussia M’Gladbach. In questo caso l’operazione è più complessa: la clausola, infatti, è di 40 milioni di euro, e in più ci sono club importanti interessati al tedesco come Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Insomma, in questo testa a testa Thuram sembra essere in pole position, ma non sono esclusi colpi di scena. Calciomercato Milan: spunta un nome nuovo per raffozare la fascia destra. VAI ALLA NOSTRA NEWS>>>