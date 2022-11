Cremonese-Milan 0-0, Alvini: “Punto per noi significativo”

Sul pareggio : "Portiamo a casa un punto significativo. Abbiamo sporcato la prestazione del Milan , il merito è dei giocatori. Pareggio che andrà valorizzato venerdì. Sofferto in determinati momenti."

Sulla partita : "Pareggio che fa capire il valore del campionato e cosa significhi lottare per non retrocedere."

Sui punti persi: "C'è rammarico per i punti persi, come a Firenze, contro il Lecce e la Sampdoria. Siamo più determinati e cattivi. Ad oggi manca solo la vittoria. Quando giochi come stasera la fiducia cresce. Ho fatti i complimenti a Maldini."