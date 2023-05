Si infiamma la corsa Champions: l’Inter cade con il Napoli | Serie A News

Si infiamma la corsa Champions, in cui è coinvolto anche il Milan, con l'Inter che ha perso in casa del Napoli

Dopo il successo del Milan, che ha strapazzato 5-1 la Sampdoria, si infiamma ulteriormente la corsa Champions League, sempre tenendo in considerazione la Juventus come seconda forza del campionato in attesa della sentenza definitiva. L'Inter, infatti, alle ore 18:00 di oggi, domenica 21 maggio, scendeva in campo contro il Napoli campione d'Italia con una formazione rimaneggiata in vista della finale di Coppa Italia.