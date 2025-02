Corsa al quarto posto: il Milan e le rivali per la Champions League

La lotta per il quarto posto, che garantirebbe la qualificazione alla prossima Champions League, è sempre più difficile.

La lotta per il quarto posto, che garantirebbe la qualificazione alla prossima Champions League , è sempre più difficile. Al momento, l’Atalanta occupa la terza posizione con 51 punti, mentre la Roma è nona con 37, separata da 14 lunghezze. Se restringiamo la visuale alla zona che interessa maggiormente il Milan, la Juventus è quarta con 42 punti e il Bologna ottavo a 37, con una distanza di soli 5 punti che rende la situazione ancora più incerta.

Con il recupero di Bologna-Milan previsto per il 26 febbraio, le squadre in corsa per il quarto posto si preparano a sfide cruciali nel prossimo turno di campionato, dove affronteranno tutte formazioni della metà destra della classifica. Ecco gli impegni più significativi delle squadre coinvolte: