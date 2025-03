Napoli-Milan, Conte: “A volte odio essere allenatore. Vi spiego il motivo…”

"Penso che quando capitano queste situazioni relative agli infortuni, odio essere allenatore. Arriva addosso un problema serio e devi risolverlo tu. E' stata una giornata faticosa, ma sono contento della risposta della squadra. Abbiamo rischiato di mettere Anguissa dal primo minuto, ma non potevamo fare diversamente. Anche Neres non giocava da due mesi e mezzo, ma i ragazzi hanno dato una grande risposta. Nel secondo tempo è mancata forza e il Milan è uscito. Complimenti ai ragazzi che sono entrati perchè non era facile calarsi in una situazione di genere. Mi auguro di recuperare tutti i giocatori, perchè recuperando tutti possiamo dare fastidio fino alla fine. Se perdiamo pezzi importanti qualcosina per strada la possiamo lasciare"