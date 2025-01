Como-Milan, Dzemaili: “Morata non può stare da solo. Su Leao …”

Ieri, il Milan ha vinto 1-2 contro in casa del Como il recupero della 19esima giornata di Serie A. I Lariani sono passati in vantaggio grazie ad Assane Diao, i rossoneri, in 5 minuti, hanno rimontato grazie al vice-capitano Theo Hernandez (30° gol in A, superato Paolo Maldini) e Rafael Leao.