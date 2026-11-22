Spazio alle dichiarazioni post-partita a 'San Siro': il Milan di Rúben Amorim, tra le mura amiche, finora aveva conquistato 12 punti sui 15 disponibili
Milan-Frosinone 5-1: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'
Alphadjo Cisse, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Frosinone, partita della 12^ giornata della Serie A 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Milan, le parole di Cisse sul presunto fuorigioco
“All’inizio ho pensato lo fosse. Poi un po’ che lo stavano controllando ho pensato non lo fosse”.
Sull'essere capocannoniere
“La rovesciata era una mia specialità, ora non lo è più. Speriamo possa succedere. È sempre una grande emozione segnare, voglio aggiungere anche qualche assist. L’importante erano i 3 punti e li abbiamo conquistati”
Sulla sua crescita
“In questo momento non sono neanche alla metà. Forse ancora più basso. C’è ancora tanto lavoro da fare per diventarlo. Però sono nel posto giusto e speriamo di diventarlo”.
Se si è immaginato al PSV
“Meglio che non ci penso. Diciamo che con la mia famiglia ho sempre preso decisioni giuste e un ringraziamento va a loro, al mister, ai compagni, e sono al posto e sulla strada giusta”.
Sulla protezione di Amorim
“Percorso è parola giusta, perché abbiamo cambiato allenatore, non è mai semplice. Siamo una grande squadra, con tanti campioni. Il lavoro è ancora tanto. Il Milan ci protegge sempre e questo per me è molto importante”
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