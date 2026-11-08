Spazio alle dichiarazioni post-partita a 'Marassi': il Milan di Rúben Amorim, reduce dal successo in campionato nel derby, aveva vinto a Udine in trasferta
Genoa-Milan 1-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di Marassi | Video
Alphadjo Cisse, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Genoa-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Luigi Ferraris' di Marassi, a Genova. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Milan, Cisse dopo la vittoria contro il Genoa
"Era fondamentale dare una scossa dopo la partita di giovedì. Approcciare le gare nello stesso modo non porta da nessuna parte".
Sugli 8 gol realizzati sino ad ora
"Non pensavo di iniziare in questo modo, ma cerco sempre di dare il massimo. Credo comunque di poter migliorare ancora molto".
Sulla convocazione in Nazionale
"Vestire la maglia della Nazionale è una grande soddisfazione. Vivo la vigilia con serenità e l'obiettivo di confermarmi".
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