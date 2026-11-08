Alphadjo Cisse, trequartista rossonero, ha parlato a 'Telelombardia' dopo Genoa-Milan, partita della 11^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027
Genoa-Milan 1-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di Marassi | Video
Alphadjo Cisse, trequartista rossonero, ha parlato a 'Telelombardia' al termine di Genoa-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Luigi Ferraris' di Marassi, a Genova. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Cisse dopo Genoa-Milan
"Il sogno era andare in Nazionale: l’ho già realizzato. Adesso voglio mettere in mostra le mie qualità e giocarmi le mie carte. Per me è un motivo di enorme orgoglio".
Sul rendimento sotto porta e i punti della squadra
"Nemmeno io so spiegare come ci riesco, spero solo di farvi scrivere il mio nome ancora a lungo. Ma ciò che conta di più, soprattutto qui al Milan, è conquistare la vittoria. Oggi ci siamo riusciti e sono davvero contento".
Sul percorso altalenante tra Serie A ed Europa
"Serate come quella di giovedì servono da lezione per crescere. Sia sabato che oggi siamo scesi in campo con l'atteggiamento corretto. Con le nostre qualità possiamo mettere in difficoltà chiunque, siamo il Milan. La priorità resta sempre portare a casa i tre punti".
Sull'impegno in Europa League dopo la sosta
"Siamo il Milan e dobbiamo affrontare ogni competizione con la stessa determinazione. Non sarebbe corretto fare distinzioni o snobbare un obiettivo. Quando giochi qui l'unica cosa che conta è vincere, e noi proveremo a farlo su ogni fronte".
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