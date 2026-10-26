La gomitata di Matteo Palma a Gonçalo Ramos durante Udinese-Milan continua a far discutere. Dopo le valutazioni di Luca Marelli e Gianluca Rocchi, anche Graziano Cesari ha analizzato l'episodio, esprimendo una posizione più severa sulla condotta del difensore friulano. Secondo l'ex arbitro, il gesto avrebbe meritato il cartellino rosso e la squadra arbitrale ha commesso un errore nel non intervenire.

Milan, Cesari non ha dubbi: Palma andava espulso

L'episodio è avvenuto nel primo tempo della sfida del Bluenergy Stadium, quando Palma ha colpito al volto Ramos lontano dal pallone. L'arbitro Matteo Marcenaro non ha sanzionato il contatto e il VAR, con Ivano Pezzuto al monitor, non lo ha richiamato per una revisione.

Cesari ha evidenziato due elementi fondamentali nella propria analisi: il pallone lontano dalla zona del contatto e la volontarietà del gesto. Il difensore dell'Udinese, secondo l'ex direttore di gara, ha colpito l'attaccante portoghese con una gomitata direttamente sulla mascella.

Una dinamica che, nella sua lettura, non può essere considerata una semplice sbracciata nel tentativo di prendere posizione. Per questo motivo, Cesari ritiene che ci fossero gli estremi per l'espulsione di Palma.

Marcenaro, assistente e VAR: gli errori della squadra arbitrale

Nell'analisi di Cesari, le responsabilità non riguardano soltanto l'arbitro di campo. Marcenaro, secondo l'ex arbitro, non poteva vedere direttamente il contatto, ma l'assistente Colarossi si trovava in una posizione favorevole per rilevare quanto accaduto.

Anche il VAR Pezzuto avrebbe potuto valutare la situazione attraverso le immagini a disposizione. La mancata revisione ha quindi alimentato le polemiche sulla gestione dell'episodio, soprattutto considerando che Ramos è stato costretto a fermarsi dopo aver ricevuto il colpo al volto.

La posizione di Cesari si distingue da quella di Marelli, che aveva ritenuto corretta la mancata espulsione, indicando nell'ammonizione la sanzione adeguata. Anche Rocchi aveva escluso gli estremi per il cartellino rosso, pur riconoscendo la pericolosità del gesto.

Il caso Palma divide gli esperti arbitrali

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La gomitata a Ramos è diventataper 2-0 contro l'Udinese. Le valutazioni divergono soprattutto sulla natura del gesto: da una parte chi lo considera un comportamento antisportivo, punibile con il giallo; dall'altra chi ritiene che la volontarietà e la zona colpita giustifichino una sanzione più severa.Cesari appartiene a quest'ultima posizione e considera l'espulsione il provvedimento corretto. Resta così aperto il dibattito sulla decisione di Marcenaro e sul mancato intervento del VAR, in una partita nella quale il Milan ha conquistato tre punti importanti ma non sono mancate le polemiche arbitrali.