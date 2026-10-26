La gomitata di Matteo Palma a GonÃ§alo Ramos durante Udinese-Milan continua a far discutere. L'episodio, avvenuto nel primo tempo della partita vinta 2-0 dai rossoneri, non Ã¨ stato sanzionato dall'arbitro Matteo Marcenaro e non ha portato a un intervento del VAR. Nel post-partita, Luca Marelli, esperto arbitrale di DAZN, ha analizzato la dinamica del contatto, spiegando perchÃ©, a suo giudizio, la decisione della sala VAR sia stata corretta, pur evidenziando un errore nella gestione dell'episodio in campo.

Marelli: "Manca un cartellino giallo a Palma"

Secondo Marelli, la situazione va valutata distinguendo tra condotta violenta e comportamento antisportivo. L'esperto arbitrale ha spiegato che il difensore dell'Udinese non sembrava avere l'intenzione di colpire violentemente l'avversario, ma piuttosto quella di prendere posizione per liberarsi dalla marcatura.

Un elemento determinante nella sua analisi Ã¨ la posizione della mano di Palma, rimasta aperta durante il movimento. Secondo Marelli, questo dettaglio suggerirebbe l'assenza della volontÃ di caricare un colpo per fare male a Ramos.

La conclusione dell'esperto di DAZN Ã¨ netta: Â«Manca un cartellino giallo a Palma per comportamento antisportivoÂ». L'errore, quindi, sarebbe stato quello di non sanzionare il gesto con un'ammonizione, non necessariamente quello di non espellere il difensore friulano.

PerchÃ© il VAR non doveva intervenire

Marelli ha individuato una responsabilitÃ anche nella direzione di gara sul terreno di gioco. A suo giudizio, Marcenaro e l'assistente non hanno prestato sufficiente attenzione a quanto stava accadendo tra i due calciatori.

Diversa, invece, la valutazione sull'operato del VAR. Se l'episodio viene classificato come comportamento antisportivo e non come condotta violenta, non ci sono i presupposti per un intervento volto a richiamare l'arbitro al monitor per un possibile cartellino rosso.

«Sono d'accordo con il non intervento del VAR perchÃ© a mio parere non si tratta di una condotta violentaÂ», ha precisato Marelli. Una posizione che chiarisce la distinzione tra la mancata ammonizione, considerata un errore, e la scelta della sala VAR di non intervenire, ritenuta invece corretta.

Il caso Palma divide i giudizi arbitrali

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L'episodio resta al centro delle discussioni dopo il successo del Milan a Udine. Le valutazioni non sono state del tutto uniformi: altre analisi arbitrali hanno evidenziato come il gomito alto e la dinamica del contatto potessero far pensare a una sanzione piÃ¹ severa.La lettura di Marelli Ã¨ perÃ² precisa: Palma avrebbe dovuto essere ammonito per comportamento antisportivo, mentre il VAR non aveva ragioni sufficienti per intervenire in assenza degli estremi della condotta violenta. Una distinzione importante nel dibattito sulla gomitata a Ramos, che continua ad alimentare le polemiche nonostante il 2-0 finale conquistato dai rossoneri.