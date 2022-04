Casarin: “Braccio di Luis Alberto in area? E’ rigore, Guida sorvola” | News

Paolo Casarin, ex arbitro, ha espresso il suo pensiero in merito agli episodi dubbi di Lazio-Milan e dell'operato di Marco Guida

Intervenuto sulle colonne del 'Corriere della Sera', l'ex arbitro Paolo Casarin ha commentato gli episodi dubbi di Lazio-Milan. Questo il suo intervento: "Lazio-Milan è affidata a Guida e Orsato alla Var. Immobile subito in gol. Il Milan reagisce e la partita diventa nervosa e fallosa. È corretto il solo giallo a Strakosha per fallo di mano fuori area. Sul braccio rigido e largo di Luis Alberto che intercetta il pallone in area è, invece, rigore. Guida sorvola. Poi Giroud pareggia. Tanti falli e ammonizioni dovute. Alla fine Tonali si allunga e riesce a segnare il gol decisivo". Le Top News di oggi: le parole di Maldini, Mahrez obiettivo di mercato del Milan?