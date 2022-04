MERCATO MILAN E TOP NEWS – Parla Maldini. Super colpo Mahrez?

La redazione di PianetaMilan.it ha intervistato, in esclusiva, l'ex portiere rossonero Zeljko Kalac. Sandro Tonali è l'uomo copertina della vittoria contro la Lazio, con Stefano Pioli che non nasconde il suo orgoglio nel vedere la prestazione dei suoi ragazzi. Un sentimento ribadito anche da Paolo Maldini, che ha rilasciato alcune parole al canale tematico rossonero. Infine attenzione alla bomba di calciomercato dalla Francia: Riyad Mahrez del Manchester City colpo in canna? Nelle prossime schede le Top News di oggi!