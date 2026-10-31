La partita più attesa di questo inizio di stagione: è arrivato il giorno del derby tra Milan e Inter. La stracittadina milanese sarà valida per la decima giornata del campionato di Serie A 2026/27 e si svolgerà a partire dalle 20:45 allo stadio "Meazza" in San Siro. Il Diavolo deve cercare di recuperare punti dalla testa, mentre i nerazzurri possono prendere il volo in campionato. Nel prepartita di "DAZN" ha parlato il proprietario del Milan Gerry Cardinale. Ecco le sue dichiarazioni.

Derby Milan-Inter, le parole di Cardinale a DAZN

Sulle ambizioni e Ruben Amorim

"Hai visto come facciamo le cose con RedBird in America… Qui c’è la stessa ambizione, l’ambizione di riportare il Milan al top. Non solo in Italia, ma in Europa. C’è una strada molto lunga per la Serie A, il calcio italiano e il Milan. Non mi fermerò finché non ci riuscirò. Il mio rapporto con Amorim è importante. Non vedrete nessun altro proprietario così coinvolto come lo sono io e non finirà qui. Faremo tutto il possibile, è il mio lavoro, per riportare il Milan al top. Ma è un lavoro di squadra. Se tutti faranno il proprio lavoro allora vinceremo".

L'entusiasmo per il progetto del nuovo stadio

"È una grande vittoria per noi. Abbiamo rinnovato Pulisic, che è un giocatore simbolo, e abbiamo presentato il progetto per il nuovo stadio. Sarà un impianto da 72 mila posti, ma non sarà solo uno stadio sportivo, così come avrai sentito dire da Manica e Foster. Sarà un’icona culturale e una dichiarazione di intenti da parte di Milan ed Inter. Riporterà il calcio milanese al top. È una dichiarazione d’intenti per tutto il mondo. Sarà il miglior stadio al mondo. Sarà una dichiarazione d’intenti per l’Italia e il calcio italiano: voglio che sia un progetto italiano. San Siro lo chiamano la Scala del Calcio. Questo sarà la Scala del Calcio 2.0. Sono emozionato a riguardo".

La fiducia totale in Amorim

"Top Gun è uno dei nostri film più grandi. Amorim è il mio wingman e non lo lascerò indietro. È il mio uomo. Il nostro legame è indistruttibile. Arriveremo a vincere. Magari non succederà subito. Magari ci vorrà del tempo. Ma per come lavoro io, per come lavora RedBird posso dire che alla fine ce la facciamo sempre, e vinciamo. Il mio impegno, e anche quello di tutti quelli che indossano i colori rossoneri, è di farcela e riuscire a vincere. Riusceremo a vincere".

"Mi sono guardato in giro, è veramente una grande serata. Abbiamo fatto già parecchi derby, ma c’è qualcosa di speciale stasera, qualcosa di elettrico. È qualcosa che non ho mai visto. Penso che sarà una grande serata per noi".