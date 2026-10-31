Gerry Cardinale blinda nuovamente Rúben Amorim e ribadisce la piena fiducia nell'allenatore portoghese nel prepartita del derby della Madonnina. Il proprietario rossonero ha voluto mandare un messaggio chiaro sul rapporto con il tecnico portoghese, sottolineando la solidità del loro legame e la volontà di riportare il club ad altissimi livelli.

Milan, Cardinale su Amorim

"Top Gun è uno dei nostri film più grandi. Amorim è il mio wingman e non lo lascerò indietro. È il mio uomo. Il nostro legame è indistruttibile. Arriveremo a vincere. Magari non succederà subito. Magari ci vorrà del tempo. Ma per come lavoro io, per come lavora RedBird posso dire che alla fine ce la facciamo sempre, e vinciamo. Il mio impegno, e anche quello di tutti quelli che indossano i colori rossoneri, è di farcela e riuscire a vincere. Riusceremo a vincere".

Cardinale ha autorizzato come metodo di paragoneproprio per descrivere il rapporto condefinendolo il proprio uomo di fiducia. Nessuna idea legata ad un eventuale passo indietro, nemmeno di fronte alle difficoltà e alla necessità di attendere prima di raggiungere i risultati spera:

Le parole di Cardinale rappresentano un vero e proprio messaggio di fiducia in un momento importante della stagione. Il proprietario rossonero ha voluto ribadire pubblicamente il proprio sostegno ad Amorim, allontanando eventuali dubbi sul futuro del tecnico. Ora però, saranno il campo e i risultati a dover dare concretezza alle ambizioni della società.