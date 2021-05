CAN, ecco i nomi dei tre arbitri sospesi: Pasqua, La Penna e Robilotta

Sono stati resi noti i nomi dei tre arbitri al momento sospesi riguardo i rimborsi spesa alterati: si tratta di La Penna, Pasqua e Robilotta

Stando a quanto riportato da 'ANSA', la Commissione Arbitri Nazionale (CAN) ha reso noto i nomi dei tre arbitri momentaneamente sospesi riguardo il caso dei rimborsi spesa alterati. I direttori di gara in questione sono Fabrizio Pasqua, Federico La Penna e Ivan Robilotta. In attesa di ulteriori sviluppi, sicuramente questa non è una pagina positiva del calcio italiano.