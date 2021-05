Calciomercato Milan – Idea low cost dalla Spagna. Le ultime | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: secondo i media spagnoli, il club rossonero sarebbe interessato a un giocatore in scadenza a giugno

Dopo la partita contro l'Atalanta, il Milan si butterà a capofitto sul calciomercato. Indipendentemente dalla qualificazione o meno in Champions, l'obiettivo di Maldini e Massara sarà quello di costruire una squadra competitiva in vista della prossima stagione. Ovviamente bisognerà stare sempre attenti al bilancio, e dunque la dirigenza valuterà anche possibili occasioni low cost.

Secondo quanto riportato dal portale Todofichajes, il Milan sarebbe interessato a Franco Vazquez . Il trequartista, classe 1989, conosce bene la Serie A: l'argentino ha vestito la maglia del Palermo fino al 2016, quando poi è approdato al Siviglia. Vazquez ha incantato al Palermo con Dybala e Ilicic, ma anche in Spagna si è tolto le sue soddisfazioni, avendo conquistato ad esempio l' Europa League nella scorsa stagione in finale con l'Inter.

Come detto, Franco Vazquez è in scadenza di contratto a giugno, e, stando alle ultime indiscrezioni, non sembra intenzionato a rimanere a Siviglia anche nella prossima stagione. Il Milan dunque sta pensando a questo colpo low cost, che permetterebbe sicuramente di aumentare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Pioli. Attenzione però anche all'Atalanta, che era stata molto vicina al fantasista nella scorsa sessione di calciomercato.