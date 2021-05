Calciomercato Milan – Parte l’assalto a de Paul: i dettagli

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Rodrigo de Paul, nelle idee dei rossoneri, dovrà sostituire Hakan Calhanoglu. Facciamo il punto

Daniele Triolo

Uno dei grandi colpi del Milan nel calciomercato estivo può essere Rodrigo de Paul, classe 1994, fantasista argentino dell'Udinese. Lo ha sottolineato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. In queste ore si parla molto di una trattativa tra i friulani e l'Atlético Madrid per il calciatore: in realtà, secondo la 'rosea', i 'Colchoneros' avrebbero un budget di 25 milioni di euro per l'operazione. Ben lontani, insomma, dalla richiesta di 40 del club di proprietà della famiglia Pozzo.

Il Milan, per portare de Paul a Milano in questa sessione di calciomercato, può invece mettere sul piatto un gruzzolo, in contanti, di 20-25 milioni di euro più il cartellino dell'esterno offensivo norvegese Jens Petter Hauge, valutato 15. L'ex Bodø/Glimt è una contropartita tecnica molto gradita all'Udinese, che potrebbe decidere di tenerlo o di girarlo in prestito in Premier League al Watford, altra società dei Pozzo.

Ed i rossoneri, così, farebbero anche plusvalenza sul cartellino di Hauge, acquistato poco meno di un anno fa per soli 4 milioni di euro. Con queste condizioni economiche il Milan spera di acquisire vantaggio sulla concorrenza nell'assalto a de Paul. Nella speranza che, nel frattempo, le prestazioni del giocatore in Nazionale non facciano aumentare la già nutrita schiera di pretendenti al suo cartellino.

Ma con chi va trattata l'acquisizione di de Paul? Si è molto discusso, in questi giorni, su chi sia il suo agente: se l'argentino Agustín Jiménez, procuratore storico, o Mino Raiola, che i 'rumors' di mercato accostano al trequartista dell'Udinese da qualche mese. Per 'La Gazzetta dello Sport' sembra che de Paul sia gestito sempre da Jiménez, agente con cui il Milan intrattiene ottimi rapporti. A Raiola spetterebbe soltanto il compito di vagliare le soluzioni estere per il calciatore.

Sul fronte italiano, dunque, la strada maestra per de Paul resta la trattativa di calciomercato diretta tra i club. Milan e Udinese, da questo punto di vista, vanno d'amore e d'accordo. Il colpo, quindi, per il Diavolo è più che possibile: de Paul può restare in Serie A e vestire la maglia rossonera. Milan, ecco le pagelle della stagione rossonera >>>