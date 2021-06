Calciomercato Milan – Assalto rossonero a Ziyech: piace anche al Napoli

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Hakim Ziyech, comprimario nel Chelsea, potrebbe invece fare le fortune del Diavolo in Serie A

Daniele Triolo

Il Milan, in questo calciomercato estivo, potrebbe fare un tentativo per Hakim Ziyech, classe 1993, fantasista marocchino con passaporto olandese di proprietà del Chelsea. Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. L'interesse del Diavolo per Ziyech è rilanciato anche da vari media inglesi.

Roman Abramovic, patron del Chelsea, ha staccato un assegno da 40 milioni di euro, la scorsa estate, per portare Ziyech a Londra, garantendo al talentuoso calciatore ex Ajax un contratto da 7 milioni di euro netti a stagione fino al 30 giugno 2025. Cifra, questa, fuori portata per il Milan. Ma Ziyech ha rotto con Thomas Tuchel e dunque andrà via in questo calciomercato.

Anche il Napoli si è avvicinato al nazionale marocchino. Ma, per la 'rosea', Ziyech preferirebbe la soluzione milanista. Ci sarà bisogno di tempo, eventualmente, affinché decolli una trattativa tra Milan e Chelsea. Anche perché i rossoneri vorrebbero fare l'operazione Ziyech soltanto in prestito.

In ogni caso Ziyech piace molto al tecnico Stefano Pioli. Potrebbe rappresentare, per il Milan che si riaffaccia sul palcoscenico della Champions League, un pieno di energia e di esperienza internazionale sulle fasce. Soprattutto, un contributo di gol, assist e tanta qualità.

Ziyech potrebbe quindi rivelarsi una soluzione eccellente per il Milan. Il club di Via Aldo Rossi, però, non intende impiegare troppe risorse economiche, poiché ha tanto da fare in questa sessione di trattative. Il Chelsea è un club amico, certo, ma affari importanti come quello per Ziyech vanno portati avanti con cautela. Calciomercato Milan, l'impatto a bilancio delle cessioni dei giocatori partenti >>>