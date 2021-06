Calciomercato Milan – Rinnovo Kessié, è stallo: l’Inter ci prova

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessié andrà in scadenza di contratto con il Diavolo il 30 giugno 2022. È molto ambito

Daniele Triolo

Il Milan in questo calciomercato si è visto sfilare dall'Inter, a zero, il turco Hakan Calhanoglu. E Franck Kessié potrà seguire la stessa strada, almeno secondo quanto riferito dal quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. Il centrocampista ivoriano, infatti, sta per entrare nel suo ultimo anno di contratto con il Diavolo (scadenza 30 giugno 2022). I nerazzurri starebbero seguendo da vicino la vicenda del suo rinnovo, pronti ad approfittarne in caso di fumata nera tra Kessié ed il Milan.

I contatti tra la dirigenza del Milan e l'entourage di Kessié diventeranno più serrati quando il giocatore tornerà dalle vacanze. Avverrà giovedì 8 luglio, per aggregarsi al raduno dei suoi compagni di squadra a Milanello. L'idea dei rossoneri sarebbe quella di chiudere la questione di calciomercato relativa al rinnovo del contratto di Kessié entro la fine di luglio. Il Milan non vorrebbe iniziare la stagione 2021-2022 che vedrà il ritorno in Champions League con uno dei suoi calciatori più importanti così prossimo alla scadenza del vincolo contrattuale.

L'Inter, nel frattempo, monitora la situazione. Kessié è un vecchio pallino di Piero Ausilio, direttore sportivo nerazzurro e poi Giuseppe Marotta, amministratore delegato del club di Viale della Liberazione, è sempre molto abile nel condurre in porto trattative con i calciatori a parametro zero, come testimonia proprio l'operazione Calhanoglu, nata e chiusa in 48 ore.

C'è una differenza, però, tra Kessié e Calhanoglu: al Milan l'ivoriano è considerato molto più indispensabile di quanto fosse il turco. Visione condivisa da proprietà, dirigenza e tifosi. Quindi, il Milan cercherà di evitare di perdere Kessié a costo zero. Se i casi di Gigio Donnarumma e dello stesso Calhanoglu sono stati metabolizzati tutto sommato bene, per l'ivoriano non sarebbe così. Ed una rinuncia anche a lui avvierebbe una tendenza economicamente problematica.

Il Milan, quindi, intende rinnovare il contratto di Kessié già in questo calciomercato estivo. Finora, però, la distanza tra la domanda dell'agente del calciatore (6 milioni di euro) e l'offerta del Diavolo (3,8-4), è ancora molto ampia. Siccome la proprietà è fermamente convinta di tenere una linea di forte contenimento degli stipendi dei calciatori, non è possibile, ad oggi, escludere un Calhanoglu-bis con Kessié all'Inter a zero nell'estate 2022. Milan, le news più importanti di mercato di domenica 27 giugno >>>