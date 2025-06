Calendario Serie A 2025-2026: data, orario di presentazione e diretta tv

La stagione 2025/2026 della Serie A è alle porte. Venerdì 6 giugno, a partire dalle ore 18:30, al Teatro Regio di Parma, sarà presentato ufficialmente il nuovo calendario del campionato. L’evento rientra nella 2ª edizione del Festival della Serie A, manifestazione organizzata dalla Lega Serie A per celebrare il calcio italiano. La cerimonia, prodotta interamente dalla Lega, sarà trasmessa in diretta sui canali ufficiali dell’organizzazione — YouTube, sito internet — e sull’emittente “Radio Tv Serie A con RDS”.

Il pensiero di Marotta sul calendario di Serie A

Nella sua intervista a The Athletic, il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato anche delle sue idee per modificare il calendario delle competizioni europee:"È importante che ci uniamo per ridurre leggermente il calendario calcistico. Giocare 60 partite all'anno è difficile. A mio avviso, il primo passo in Serie A dovrebbe essere quello di ridurre il numero di squadre da 20 a 18, come hanno fatto la Bundesliga (e la Ligue 1), e come hanno considerato altri paesi. Ridurre la Serie A a 18 squadre e allineare meglio i calendari internazionali con la FIFA e le federazioni sarebbe un passo avanti".