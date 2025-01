DAZN o Sky? Ecco dove vedere le prossime partite del Milan in Serie A

Domani, alle ore 18:30, il Milan affronterà il Como in occasione del recupero della 19esima giornata della Serie A 2024/2025. Il match, in precedenza, si doveva giocare ad inizio mese ma, a causa dell'impegno dei rossoneri in Supercoppa Italiana, è stato rinviato. Fino ad ora, il Diavolo, il cui nuovo allenatore è Sergio Conceicao, si trova all'ottavo posto in campionato con 28 punti.