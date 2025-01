CALCIOMERCATO MILAN

È in pieno svolgimento la sessione invernale di calciomercato e, al momento, il Milan non ha ancora acquistato nuovi giocatori. Le necessità dell'organico rossonero sono tante, ma, in questa prima fase della finestra trasferimenti, il club ha dato modo al nuovo allenatore, Sérgio Conceição, di conoscere le risorse tecniche a sua disposizione. Ora, però, è arrivato il tempo di accelerare e stringere per alcune trattative già avviate - in entrata e in uscita - per definire la rosa per la seconda parte di questa fin qui interlocutoria stagione. PROSSIMA SCHEDA