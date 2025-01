Serie A, il calendario della 20^ giornata: occasione importante per il Milan

In questa giornata di Serie A, spiccano in particolar modo il match Torino-Juventus, il Derby della Mole, e Bologna-Roma, che hanno l'obiettivo di puntare ad un posto in Europa. In campionato, i rossoneri devono recuperare ben 2 partite: quella contro il Bologna di fine ottobre, rinviata per maltempo dal sindaco del capoluogo dell'Emilia Romagna, e quella contro il Como, rinviata per la Supercoppa Italiana e si giocherà martedì 14 gennaio alle ore 18:30.