Cagliari-Milan, Kjaer: ultimo gol in Serie A proprio contro i sardi / News

Cagliari-Milan, Kjaer: ultimo gol contro i sardi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Si avvicina il fischio d’inizio di Cagliari-Milan, ‘Monday Night’ della 18^ giornata di Serie A. Stefano Pioli dovrà fare a meno di diversi giocatori, per ultimi Theo Hernandez e Hakan Calhanoglu positivi al Covid-19. Dopo un infortunio muscolare, che lo ha tenuto fuori diverse settimane, ci sarà invece Simon Kjaer, che ha ormai recuperato da qualche partita. Curiosità che riguarda il danese, che ha segnato il suo ultimo gol in Serie A proprio contro il Cagliari nel 2009, quando vestiva la maglia del Palermo. Ecco tutte le curiosità relative a Cagliari-Milan di stasera >>>