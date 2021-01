Cagliari-Milan, ecco 10 curiosità sul match della ‘Sardegna Arena’

Cagliari-Milan, ecco 10 curiosità sul match di stasera

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – (fonte: acmilan.com)

L’ultima trasferta del girone di andata, la seconda di questo inizio 2021 dopo Benevento. Alla Sardegna Arena, il Cagliari aspetta il Milan nel Monday Night di campionato. Per i rossoneri un avversario in difficoltà ma pronto a dare battaglia, in una gara difficile e delicata. In attesa del fischio d’inizio, fissato per le 20.45, scopriamo 10 curiosità legate alla nostra 18° giornata di Serie A:

SCONTRI DIRETTI

1– Il Milan è la squadra che ha sconfitto di più il Cagliari in Serie A: 42 volte in 76 precedenti (8V, 26N) e ben 24 di queste dal 2004/05 ad oggi.

2– Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime 33 sfide di Serie A contro il Milan (7N, 25P): successo che risale a maggio 2017.

3– Il Milan va in gol da 21 partite consecutive contro il Cagliari in Serie A: l’ultima volta che i sardi hanno mantenuto la porta inviolata contro i rossoneri in un match di campionato risale ad ottobre 2008 con Massimiliano Allegri in panchina e Federico Marchetti tra i pali.

STATO DI FORMA

4– Il Milan è imbattuto nelle ultime nove partite di Serie A giocate di lunedì (5V, 4N) dopo che aveva perso tre delle precedenti quattro (1N).

5– Da inizio 2020 ad oggi, nessuna squadra ha conquistato più punti del Milan fuori casa nei top-5 campionati europei (43, come il Bayern Monaco). I rossoneri, inoltre, potrebbero eguagliare la loro miglior striscia senza sconfitta fuori casa in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria: 16 match, tra settembre 2003 e aprile 2004.

6– Il Milan ha ottenuto 40 punti nelle prime 17 giornate di questo campionato: nell’era dei tre punti a vittoria, tutte le squadre con 40 o più punti a questo punto della stagione, hanno chiuso il torneo nelle prime quattro posizioni in classifica. Più in generale, è la Lazio nel 2017/18 con 36 punti la formazione che ne ha conquistati di più dopo 17 gare senza terminare nelle prime quattro dal 1994/95.

FOCUS GIOCATORI

7– Zlatan Ibrahimović è andato in gol in tutte le ultime sei sfide di campionato contro il Cagliari; solo un giocatore ha segnato in più sfide consecutive contro una singola avversaria in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria: Christian Vieri contro il Perugia (otto tra il 1999 e il 2003). Lo svedese, inoltre, ha trovato la rete in ciascuna delle sue ultime otto presenze da titolare in campionato con il Milan: se dovesse segnare stabilirebbe il suo record di partite consecutive da titolare in gol nei top-5 campionati europei superando le serie di otto del 2009 (a cavallo del periodo con Inter e Barcellona) e del 2016 (sei con il Paris Saint-Germain e due con il Manchester United).

8– Tra i portieri di questa Serie A con almeno 15 presenze, solo Marco Silvestri (75.4%) vanta una percentuale di parate migliore di Gianluigi Donnarumma (72.9%) e Cragno (68.2%).

9– L’ultimo gol di Simon Kjær in Serie A risale a dicembre 2009 con la maglia del Palermo, proprio contro il Cagliari.

FOCUS ALLENATORI

10– Il Cagliari è la squadra contro cui Stefano Pioli ha ottenuto più successi da allenatore in Serie A (nove): completano il bilancio quattro pareggi e altrettante sconfitte.

