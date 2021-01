Cagliari-Milan, giallo Theo Hernandez e Calhanoglu: quante voci sui social

Ultime Notizie Cagliari Milan: giallo Theo Hernandez-Calhanoglu

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, scrive del giallo relativo a Theo Hernandez e Hakan Calhanoglu. Nell’allenamento di ieri, infatti, i due giocatori non si sono visti sul campo e dunque sui social si è ipotizzato che fossero positivi al coronavirus.

In realtà Theo Hernandez e Calhnaoglu sono risultati negativi, stesso esito per tutti i tamponi molecolari effettuati dalla squadra e consegnati ieri sera. Restano positivi Ante Rebic e Rade Krunic. I due giocatori erano impegnati in un altro tipo di lavoro e quindi saranno disponibile per la partita contro il Cagliari. Probabile convocazione per Meite, che oggi si allenerà in gruppo. Alla Sardegna Arena andrà in panchina.