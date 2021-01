Calciomercato Milan – Mandzukic, il club riflette. Il punto | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: le ultime su Mandzukic

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, fa il punto sul mercato in entrata del Milan. Ieri è stato il giorno di Soualiho Meité, che ha firmato con il club rossonero dopo aver sostenuto le visite mediche. Il centrocampista per il momento si legherà al Diavolo per 6 mesi, ma ha già sottoscritto il contratto sino al 2024 in caso di riscatto. 500 mila euro per il prestito e altri 8,5 milioni di euro nel caso di riscatto a titolo definitivo. In più possibili altri 1,5 milioni di bonus. Meite si è già allenato ieri con i nuovi compagni e dunque può essere già considerato a disposizione di Pioli per la partita contro il Cagliari. Vestirà la maglia numero 18.

Intanto il Milan pensa a Mario Mandzukic. Le qualità del croato sono fuori discussione, e i costi sembrano essere alla portata del club rossonero. Il dubbio dei dirigenti e di Stefano Pioli è quello di inserire un giocatore dalla spiccata personalità che potrebbe magari non amalgamarsi con il gruppo. Come lo accoglierebbe Ibrahimovic ad esempio? In ogni caso ieri non ci sono stati passi avanti. Come alternative ci sono Leonardo Pavoletti del Cagliari e Gianluca Scamacca del Sassuolo (in prestito al Genoa).

Un altro obiettivo è quello di acquistare il difensore centrale. Contatti sempre più avanzati con il Chelsea per Tomori. Si tratta sul costo della cessione per i prossimi mesi: offerto 1 milione, richiesta 3. Per il riscatto si parla addirittura di 30 milioni di euro, ma il tema verrà approfondito all'inizio della prossima settimana. E' un pupillo di Frank Lamapard, che vuole mandarlo in prestito per farlo giocare con continuità. Ricordiamo, infine, che Tomori ha già esordito con la Nazionale maggiore inglese: ha partecipato infatti al 4-0 sul Kosovo nel novembre 2019.