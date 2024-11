Risultati Serie A – Cagliari-Milan 3-3: tabellino e marcatori | News

Cagliari-Milan 3-3, il tabellino

Alla 'Unipol Domus' finisce 3-3 tra il Cagliari di Davide Nicola e il Milan di Paulo Fonseca la partita della 12^ giornata della Serie A 2024-2025. Gara pirotecnica che si stappa subito con il gol, al 2', di Nadir Zortea per i padroni di casa. Rafael Leão torna al gol, con una doppietta (15' e 40'), su assist illuminanti di Tijjani Reijnders prima e Youssouf Fofana poi. I rossoblu, però, si erano visti annullare due gol a Roberto Piccoli (28') e Nicolas Viola (45' + 2), segno di un match ostico e difficile. Infatti, nella ripresa, sale in cattedra Gabriele Zappa: doppietta dell'esterno di Nicola (53' e 89', il secondo è un capolavoro). E meno male che, al 69', l'inglese Tammy Abraham - appena subentrato a Francesco Camarda - aveva siglato il terzo gol rossonero. Solo un punto in Sardegna per il Milan, con la sensazione che sarebbe anche potuta andare peggio. Vediamo insieme, ora, il tabellino completo di Cagliari-Milan 3-3 alla 'Unipol Domus'.