La vittoria nel derby contro l'Inter non ha portato soltanto entusiasmo in casa Milan, ma ha acceso nuovamente i riflettori anche sulla figura di Gerry Cardinale. Il proprietario rossonero, presente a San Siro per assistere al successo per 3-1, ha mostrato tutta la propria soddisfazione al termine della partita, arrivando anche a commuoversi davanti alle telecamere.

Un atteggiamento che non è passato inosservato e sul quale si è soffermato Cristian Brocchi, ospite negli studi di DAZN nel post partita. L'ex centrocampista e allenatore del Milan ha evidenziato una trasformazione nel modo in cui Cardinale sta vivendo il rapporto con il club.

"È lui che è cambiato. Ha un'attenzione diversa rispetto alla squadra e tutto quello che gli gira intorno", ha spiegato Brocchi. Parole che fotografano una proprietà oggi più coinvolta nella quotidianità rossonera rispetto al passato.

La cena con gli ex e il ritorno del senso di appartenenza

Tra gli elementi sottolineati da Brocchi c'è anche l'attenzione che Cardinale sta riservando alla storia del Milan e ai suoi ex protagonisti. L'ex centrocampista ha raccontato di aver partecipato a una cena organizzata dal proprietario nella giornata precedente al derby, alla quale erano presenti diversi ex calciatori rossoneri.

Anche la presenza di Ricardo Kaká a San Siro, proprio nella serata del derby, è stata indicata come un segnale significativo. Il brasiliano, celebrato per il suo ingresso nella Hall of Fame del club, ha rappresentato un ulteriore collegamento tra il Milan attuale e le grandi figure del passato.

Secondo Brocchi, questi gesti non sono semplici iniziative di rappresentanza, ma fanno parte di un tentativo più ampio di ricostruire un legame che in passato ha rappresentato una delle caratteristiche distintive della società.

"Sta cercando di ricreare quella cosa che nel Milan è sempre stata alle fondamenta dei successi", ha aggiunto l'ex rossonero, sottolineando come il proprietario stia introducendo nuove iniziative capaci di richiamare affetto e attaccamento.

La fiducia in Amorim e il nuovo coinvolgimento di Cardinale

Un altro segnale del cambiamento è arrivato direttamente prima della partita contro l'Inter. Nel pre-partita, infatti, Cardinale ha ribadito pubblicamente la propria fiducia in, confermando il sostegno della proprietà all'allenatore portoghese.

Un intervento importante in un momento nel quale il Milan era reduce dalla sconfitta contro il Bologna e aveva bisogno di ritrovare serenità. Il successo nel derby ha poi dato ulteriore forza alle parole del numero uno di RedBird.

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Resta comunque una distinzione importante: l'atteggiamento positivo della proprietà è un primo segnale, ma non basta da solo a certificare il successo del nuovo corso; saranno il tempo e soprattutto i risultati a stabilire se il cambiamento sarà davvero duraturo.

Per il momento, però, Brocchi vede qualcosa di diverso. Cardinale sembra voler recuperare un rapporto più stretto con la squadra, con i tifosi e con la storia del Milan. Un percorso che punta a riportare al centro quei valori di appartenenza che, secondo l'ex centrocampista, sono sempre stati tra le fondamenta dei successi rossoneri.