Bordin: “Milan? Si vede la mano di Pioli. Gruppo molto coeso”

Serie A, le parole di Roberto Bordin

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Roberto Bordin, ex allenatore di Triestina e Neftci Baku, ha parlato a Radio Sportiva del campionato italiano: “Il Milan sta facendo un grandissimo campionato, nonostante le assenze si vede la mano di Pioli, forse andando qualcosina oltre rispetto alle attese. C’è grande coesione tra i giocatori, è molto importante ed è un aspetto del lavoro del tecnico. Il Napoli sta facendo molto bene, nelle ultime due partite otto gol segnati e zero subiti, un dato importante. L’Inter e la Juventus sono in ripresa. Di sicuro i nerazzurri sono una delle squadre più competitive per vincere il campionato. Atalanta? In campionato ha avuto un calo per le molteplici gare giocate, anche a causa di assenze importanti, ma ha l’organico per fare bene in Serie A e in Champions”.

