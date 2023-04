Bologna-Milan 1-1, Pioli: “Tutti abbiamo visto il rigore in campo”

Sugli episodi : "Non voglio rivederli. Gli ho già rivisti, c'erano entrambi. Sul fallo di mano: tutti abbiamo visto il rigore in campo, lo dice la dinamica. Era da fischiare rigore. Dispiace perché non siamo riusciti a vincere".

Su Napoli-Milan : "Qualcosa ci può frullare nella testa: il Napoli ha giocato diversamente senza palla a San Siro. Ci aspettiamo qualcosa del genere: potremmo giocare in modo diverso. Noi e loro abbiamo giocato bene, una partita equilibrata. Ci aspettiamo difficoltà e soluzioni per metterli in difficoltà".

Sul turnover: "Un allenatore deve valutare tante situazioni: abbiamo pagato le partite in Champions. Giocare tre partite in 6 giorni è veramente difficile. Hanno giocato i giocatori con più energie e fatto riposare i possibili titolari a Napoli. Quando scegli, scegli sempre per il meglio. Con due giorni in più di riposo cambiava qualcosa: sono passate meno di 72 ore. Ho a disposizione un gruppo forte. Dispiace per i primi trenta secondi e per non aver fatto il secondo gol".