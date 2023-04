Pagelle Bologna-Milan 1-1: Rebic instancabile, Pobega salva il Diavolo

PAGELLE BOLOGNA-MILAN - Il Milan prende gol dopo pochissimi secondi dal fischio d'inizio e per la restante parte del primo tempo cerca di alzare i ritmi per trovare il gol del pari che arriva con Pobega. Anche alla ripresa il Diavolo prova a più riprese a mettere in difficoltà il Bologna, che comunque si difende in maniera ordinata. Ecco le pagelle dei rossoneri secondo la nostra redazione.